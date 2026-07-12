Делегація Бережанської міської ради на чолі з секретарем міської ради Іриною Загнійною, секретарем виконавчого комітету Петром Гончарем, заступниками міського голови Степаном Кухаруком та Валерієм Бабичем, яка прямувала до польського міста партнера Лобез/ Lobez відвідала місце поховання видатного бережанця, країнського письменника, поета та науковцяБогдана Лепкого.

«На власні очі зафіксували факт наруги над пам’яті нашого земляка. Також ними було встановлено тимчасову копію (2D) знищеного барельєфу Лепкого», – повідомили у Бережанській міськраді.

