Потрійна ДТП сталася 11 липня о 15:32 у селі Кам’янки Підволочиської територіальної громади Тернопільського району.

Як повідомили у ГУ ДСНС у Тернопільській області, на автодорозі М-30 зіткнулися три авто — Volkswagen Jetta, Skoda Octavia та Ford Escape.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травми отримали троє людей, серед них — неповнолітня пасажирка.

Двох потерпілих із травмами середньої тяжкості госпіталізували до Підволочиської центральної лікарні. Ще одного травмованого у важкому стані госпіталізували до Тернопільської обласної клінічної лікарні.

Рятувальники вжили заходів для недопущення виникнення пожежі, а також надали допомогу медикам у госпіталізації потерпілих.