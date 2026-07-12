11 липня о 08:17 у селі Малі Садки Шумської територіальної громади Кременецького району виникла пожежа в приміщенні продуктового магазину.

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Тернопільській області.

Як розповіли у Службі порятунку, крамниця розташована в будівлі сільського клубу.

Площа пожежі становила 15 м.кв. Вогонь знищив торговельне обладнання, пошкодив холодильник та стелажі.

Пожежу ліквідували рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини. Завдяки їхнім діям вдалося врятувати будівлю.

Причини загорання з’ясовують фахівці.