Забруднення річки зі збитками довкіллю на понад 1,2 млн грн – підозрюють директора комунального підприємства на Тернопільщині.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Теребовлянської окружної прокуратури керівнику комунального підприємства повідомлено про підозру у порушенні правил охорони вод, що спричинило забруднення поверхневих вод і створило небезпеку для довкілля (ч.1 ст.242 КК України).

За даними слідства, 58-річний директор підприємства не забезпечив вимог додержання природоохоронного законодавства. У період з 2023 по 2025 рік допустив перевищення скидів нечистот до річки Збруч. Внаслідок цього відбулося забруднення поверхневих вод, що створило небезпеку для довкілля та завдало шкоди навколишньому природному середовищу.

Лабораторні дослідження проб води зафіксували перевищення у кілька разів показників гранично допустимих норм скидів підприємством у річку нітритів, фосфатів, хлоридів, сульфатів, заліза, нафтопродуктів та інших речовин.

Збитки від забруднення довкілля становлять понад 1 млн 253 тис грн.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ВП № 1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області за оперативного супроводу УСР в Тернопільській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.