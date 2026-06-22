Знову смуток у нашому краї, біль і горе родини. Руслан Гуравський загинув під Куп’янськом, де зараз ідуть жорстокі бої. Вічна пам’ять і шана Герою!

«З глибоким сумом повідомляємо, що поблизу населеного пункту Шев’яківка Куп’янського району Харківської області 16 червня 2026 року під час виконання бойового завдання по стримуванню російської агресії загинув солдат, радіотелефоніст відділення управління командира батальйону взводу зв’язку, відданий присязі на вірність українському народу Руслан ГУРАВСЬКИЙ 1979 року народження, житель села Красіїв Монастириської міської територіальної громади.

Монастириська міська рада та всі жителі громади висловлюють щирі співчуття родині, близьким, друзям з приводу загибелі Героя. Сумуємо разом з Вами, підтримуємо в годину скорботи. Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають», – повідомили у Монастириській громаді.