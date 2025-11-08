Прокурори повідомили про підозру двом керівникам відділів освіти сільських рад та підряднику. Їх підозрюють у розтраті бюджетних коштів у сфері освіти.

Їх дії кваліфіковано як: розтрата і пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 191, ч.5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України), службова недбалість , що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, начальник відділу освіти однієї з громад Тернопільського району у 2024 році закупив обладнання для ліцею за кошти ЄС. Відповідно до пункту 5 Рамкової угоди, укладеної між Євросоюзом та Україною у 2024 році, участь у процедурах закупівлі передбачала придбання товарів у конкретних країн-виробників (держави-члени Європейського Союзу, країни-партнери з регіону Західні Балкани). Проте холодильники і бойлер для харчоблоку закладу закупили не у дозволених виробників. Через це держава втратила понад 400 тисяч грн.

Також підрядник, який ремонтував дах школи й харчоблок у ліцеї Тернопільського та Чортківського районів, значно завищив вартість робіт. Він заволодів коштами громад на суму понад 2,3 мільйона грн.

Ще один керівник відділу освіти у Чортківському районі у 2022 році без тендеру придбав твердопаливні котли для двох шкіл. Це завдало бюджету громади збитків на майже 400 тисяч грн.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУНП в області, оперативний супровід –УСР в області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

