18 грудня в області – хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман видимістю 200-500 м. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, вдень 3-8 градусів тепла.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман видимістю 200-500 м. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла, вдень 5-7 градусів тепла.

