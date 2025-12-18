У бібліотеці ім. Л. Каніщенка ЗУНУ відкрилася фотовиставка світлин, зроблених на передовій нашим земляком, воїном і фотомитцем Юрієм Костишиним. Цього ж дня, уже по обіді, надійшла трагічна звістка – Юрій загинув, виконуючи свій обов’язок перед Україною. Те, що мало бути творчою подією, стало тихим простором пам’яті та вдячності.

16 грудня у читальному залі відбулася година пам’яті для студентів та внутрішньо переміщених осіб. Присутні переглядали світлини Юрія, зроблені ним на «нулі», і говорили про силу людини, яка навіть у найтемніших умовах бачила життя.

Автор світлин – випускник географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Від травня 2014 року Юрій служив у лавах 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». У лютому 2024-го знову став до лав оборонців – цього разу добровольцем, і вже за кілька тижнів брав участь у захисті Києва.

Пройшовши найгарячіші ділянки Донбасу, Юрко продовжував боронити країну на південному напрямку у складі 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.

Юрій мав глибоку пристрасть до мистецтва та літератури. Він був співавтором книжок «ЙБН БЛД РСН» та «Антологія військових письменників».

Світлини показують, яким є мистецтво, народжене на передовій. Здається, що серед темряви, постійних обстрілів, холоду, багнюки та дощів важко побачити красу чи відчути світло. Саме в таких умовах живуть і воюють наші захисники. Та на світлинах Юрія ми бачимо життя там, де смерть здається всюдисущою. Для самого автора це було способом зберегти внутрішню рівновагу, захистити свідомість від руйнівних переживань війни, знайти коротку паузу, щоб не втратити себе.

У роботах Юрка відчутні глибока повага до природи та щире захоплення світом довкола. Можливо, частково завдяки його «географічному» минулому. Кожен кадр, зроблений серед лісів, полів чи степів, передає його особисте бачення й емоції. Це світ новизни, унікальності та краси, але водночас не варто забувати: усі ці фото зроблені на «нулі». Вони – мов короткий подих життя поза війною…

Під час зустрічі була також презентована й поетична збірка вже загиблого воїна Назара Мялікгулиєва «Критик до народу або вірші мого дитинства», у якій представлено світлини Кота Характерника у розділі «Фотогалерея бойового побратима Костишина Юрія Любомировича». Це книга, у якій слово і фотографія зливаються в спільне свідчення про війну, братерство і незламність. Кожен кадр, створений Юрієм, сьогодні звучить по-особливому. Це не просто фотографії – це миті життя, вирвані з фронтової реальності, це погляд людини, яка вміла знаходити світло там, де панує темрява.

Фотовиставка діятиме в університетській книгозбірні ще протягом тижня. Запрошують усіх охочих прийти, вшанувати пам’ять Героя та побачити світлини, які він залишив нам як свідчення своєї дороги, своєї мужності й свого серця.

