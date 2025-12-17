Відкрили новий реабілітаційний центр в КНП Заліщицької міської ради «Заліщицька міська лікарня». Це важливий крок для розширення обсягу та підвищення якості реабілітаційної допомоги, насамперед для наших військовослужбовців, які вже четвертий рік поспіль отримують у цьому закладі необхідну медичну підтримку.

Будівництво модульного реабілітаційного центру площею 330 м кв було розпочато у квітні цього року за сприяння Благодійної організації «Move Ukraine» та реалізовано у надзвичайно стислі терміни. Загальна вартість проєкту становила 5,426 млн грн і стала можливою завдяки спільним зусиллям благодійників, лікарні, місцевого бюджету та меценатів.

Це вже другий реабілітаційний центр в області, збудований за підтримки «Move Ukraine». Як зазначив співзасновник фонду Джон Шморгун, це шостий такий об’єкт в Україні, реалізований фондом цього року.

Новий центр поєднаний переходом зі стаціонарним корпусом лікарні та включає зали фізичної терапії, кабінети ерготерапії, терапії мови й мовлення, клінічного психолога, асистивних технологій, апаратної терапії та масажу. Простір облаштований за сучасними стандартами інклюзивності та відповідає вимогам НСЗУ, що дозволяє мультидисциплінарним командам надавати якісну допомогу як цивільним пацієнтам, так і військовим.

«Подякував нашим військовим – завдяки їм ми маємо можливість розвивати медичну інфраструктуру навіть у складних умовах. Також вдячний міській раді, громаді, колективу лікарні та засновникам фонду «Move Ukraine» – Джону Шморгуну й Патриції Шморгун-Гаврилишин – за підтримку та допомогу у створенні сучасного реабілітаційного центру для українських захисників», – сказав начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода.

