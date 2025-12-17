Календар матчів Тернопільської футзальної ліги. 5-6 тури
Асоціація футболу Тернопільщини пропонує календар матчів Тернопільської футзальної ліги: 1, 2, 3 ліги – 6 тур / Вища ліга – 5, 6 тури / 18, 20-21 грудня
5 тур
18 грудня (четвер) / ФОК
19:20 «Вікторія» (В. Бірки) – МФК «Тернопіль»
20 грудня (субота) / ФОК
18:00 «OPEN TECK» (Тернопіль) – «Поділля-0352» (В. Березовиця)
19:00 «Сокіл» (В. Березовиця) – «Вікнини» (Вікни)
20:00 ФК «Тернопіль-Ветеран» – «Гермес-7-ФАТ» (Тернопіль)
6 тур
21 грудня (неділя) / ФОК
18:00 «Сокіл» (В. Березовиця) – «Вікторія» (В. Бірки)
19:00 МФК «Тернопіль» – ФК «Тернопіль-Ветеран»
20:00 «Вікнини» (Вікно) – «Поділля 0352» (В. Березовиця)
21:00 «Гермес-7-ФАТ» (Тернопіль) – «OPEN TECK» (Тернопіль)
6 тур
20 грудня (субота) / СК «Політехнік»
10:00 «Говерла» (Дубівці) – «Серет-Стандарт» (Вишгородок)
11:00 ФК «Гаї Шевченківські» – «Серет» (Петриків)
12:00 «24» (Тернопіль) – «Карпатська джерельна» (Тернопіль)
13:00 Збірна УБД – «Шлях» (Шляхтинці)
14:00 «Київхліб» (Тернопіль) – «Ентузіаст» (Тернопіль)
15:00 «Медобори» (Галущинці) – «Largo» (Тернопіль)
16:00 ФК «Кобзарівка» – «Стрипа» (Купчинці)
21 грудня (неділя) / СК «Політехнік»
09:00 п.м «Шлях» (Шляхтинці) – «Стрипа» (Купчинці)
10:00 «VARTIS» (Тернопіль) – ФК «Нараїв»
11:00 ФК «Максимівка» – «Файне місто» (Тернопіль)
12:00 ТМР (Тернопіль) – «МаксБуд» (Тернопіль)
13:00 ФК «Озерна» – ФК «Куропатники»
14:00 «Самець» (Підволочиськ) – ФК «Острів»
15:00 «Strong Faith» (Тернопіль) – ФК «Залізці»
16:00 «Тернопіль Юнайтед» – Спортивна водойма «Big-Fish»
17:00 «ELEKS» (Тернопіль) – «Колос» (Домаморич)
Усі матчі Тернопільської футзальної ліги можна переглянути на Ютуб-каналі Асоціації футболу Тернопільщини.