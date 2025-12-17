На черговому засіданні виконавчого комітету Чортківської міської ради затвердили нову вартість харчування для учнів із 1 січня 2026 року.

Зміни пов’язані із зростанням цін на основні продукти. Щоб зберегти якість харчування, збалансоване меню та калорійність їжі, вартість харчування підвищили таким чином:

для учнів 5-9 класів ціна зросте на 11,50 грн (було 56 грн, стане – 67,50 грн);

для учнів 10-11 класів ціна зросте на 14,80 грн (було 56,70 грн, стане – 71,50 грн).

У міськраді нагадують, що безкоштовне харчування у Чортківській громаді отримують:

діти-сироти;

діти, позбавлені батьківського піклування;

діти з інвалідністю та особливими освітніми потребами (спеціальні й інклюзивні класи);

діти з малозабезпечених сімей;

діти, які постраждали внаслідок бойових дій і збройних конфліктів;

діти з родин учасників бойових дій, військовослужбовців ЗСУ та інших формувань;

діти, батьки яких мають статус осіб з інвалідністю внаслідок війни;

діти з сімей, чий сукупний дохід не перевищує прожиткового мінімуму;

діти з числа осіб, визначених статтями 10 і 11 Закону України «Про статус ветеранів війни…»;

учні ВПО.

Загальне число дітей із вищезазначених категорій у громаді – 901 дитина.

До слова, учні 1–4 класів усіх шкіл Чортківської громади харчуються безкоштовно за рахунок субвенції з держбюджету. Із громади компенсують 30% від вартості харчування для учнів тих шкіл, де харчування забезпечують сторонні надавачі послуг (аутсорсинг, кейтеринг). Йдеться про ліцей №5, №1 імені М. Шашкевича, гімназію №6, Білівський ОЗЗСО та ліцей №7 (протягом останніх 4-ох місяців, у зв’язку із проведенням ремонту харчоблоку).

На це із бюджету громади за 11 місяців поточного року виділили 4 млн 910 тисяч гривень.

