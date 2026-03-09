На Тернопільщині жінка втратила 300 тисяч гривень, намагаючись «вирішити питання» щодо мобілізації сина.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

До поліції звернулася жителька Тернополя 1970 року народження. Жінка повідомила, що в одній із соціальних мереж знайшла оголошення, у якому пропонували «допомогу» чоловікам щодо уникнення мобілізації або вирішення питань, якщо їх уже доправили до ТЦК чи на полігон.

Заявниця зв’язалася з невідомою особою, яка запевнила, що може посприяти у «вирішенні питання» щодо її сина. Повіривши співрозмовнику, жінка перерахувала кошти кількома платежами через поштове відділення на вказані шахраями реквізити.

Загальна сума переказаних грошей становила 300 тисяч гривень.

Після отримання коштів псевдопосередники своїх обіцянок не виконали, а зв’язок із ними фактично обірвався.

Зрозумівши, що стала жертвою обману, потерпіла звернулася за допомогою до поліцейських.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 3 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення осіб, причетних до злочину.

Правоохоронці вкотре наголошують: оголошення в інтернеті про «допомогу» в уникненні мобілізації, «вирішенні питань» із ТЦК чи інших подібних «послуг» – це поширена шахрайська схема.

Зловмисники грають на страху, хвилюванні та довірі людей, виманюючи значні суми коштів.

Поліцейські закликають громадян не довіряти сумнівним оголошенням у соцмережах та месенджерах, не переказувати гроші невідомим особам і не погоджуватися на незаконні «послуги».

Якщо ви стали жертвою шахрайства або маєте інформацію про подібні випадки – негайно звертайтеся на спецлінію 102.