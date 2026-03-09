У соціальних мережах було опубліковано відео про те, що у Кременці на об’їзній дорозі виявлено перекинене авто марки Skoda Fabia.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

Як розповіли у відомстві, особу водія наразі встановлюють.

За попередніми даними, кермувальник не впорався з авто та допустив з’їзд з дороги й перекидання транспортного засобу. Потерпілих на місці події не виявлено.

Правоохоронці встановили, що машина належить жителю Івано-Франківської області. Чоловік запевняє, що автівку дав у користування своєму знайомому, а про ДТП йому нічого невідомо.

Поліцейські розслідують обставини події.