Юні танцівники з Тернополя, вихованці танцювального клубу «Eurodance», – Максим Безкоровайний та Дарина Стасюк – здобули дві бронзові нагороди на на чемпіонаті, що відбувся у Швеції.

Тренер танцівників – Мар’яна Брик.

“Це – результат щоденних тренувань та великої любові до танцю. Дякуємо вашим тренерам, батькам, усім, хто підтримував вас на цьому шляху. Бажаємо нових перемог, натхнення та ще яскравіших виступів на міжнародних змаганнях”, – написав міський голова Сергій Надал.