9 березня в області – ясно. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, вдень 10-15 градусів тепла.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0-2 градуси морозу, вдень 12-14 градусів тепла.