Український парабіатлоніст Тарас Радь 8 березня на Паралімпійських іграх 2026 року, що проходять в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо, став бронзовим призером індивідуальної гонки у класі сидячи.

Це вже друга нагорода для спортсмена за два дні. Напередодні Радь став чемпіоном у спринтерській гонці, повідомили у Мінмолодьспорту.

26-річний парабіатлоніст фінішував третім з часом 35:57.1. Під час змагання допустив один промах на другому вогневому рубежі.

Спортсмен прокоментував sport.ua бронзову медаль в індивідуальній гонці на Паралімпіаді-2026.

“Було трошки важко, бо довша дистанція і плюс за промахи одна хвилина (штрафу). Тому треба було бути сконцентрованим ще й на стрільбі. На жаль, один промах, але все одно третій. Тому задоволений навіть таким результатом. З умовами (на трасі) важко було. Коли ми викатували лижні о дев’ятій ранку, то глянець був, а через півтори години, як тільки стартували, то вже каша. А ще треба їхати 12.5 км. Ця гонка непередбачувана: будь-хто може заїхати [на подіум]. Навіть якщо [у спринті] останній був, то він може заїхати першим. За промах хвилина (штрафу), тож. Але я очікував, що буду на п’єдесталі. Чи було важче у порівнянні з попередньою Паралімпіадою? Важче, як на мене, – конкуренція збільшується. Плюс тут погодні умови змінюються: за годину часу сніг просто розтоптується і важко стає”, – розповів він.

Довідка

Тарас Радь – заслужений майстер спорту України, представник національної паралімпійської збірної та Тернопільського регіонального центру «Інваспорт».