Харківський національний університет Повітряних Сил запрошує на День відкритих дверей
Запрошуємо на День відкритих дверей у Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.
Це чудова можливість дізнатися більше про навчання, умови вступу та перспективи служби, а також особисто поспілкуватися з тими, хто вже обрав шлях офіцера Повітряних Сил.
У програмі заходу:
Професійно-психологічний відбір – особливості та підготовка;
Що потрібно знати абітурієнту перед вступом;
Медичні вимоги та проходження комісій;
Порядок проходження ЛЛК та ВЛК;
Живе спілкування з курсантами та викладачами;
Відповіді на всі запитання щодо навчання та служби;
Консультації для батьків.
Дізнайтеся про спеціальності, перспективи кар’єрного зростання, умови проживання та навчання, а також про те, як зробити перший крок до офіцерського звання.
Обирай майбутнє разом з ХНУПС – стань частиною команди, що стоїть на захисті повітряного простору України!
Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.