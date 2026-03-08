Запрошуємо на День відкритих дверей у Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Це чудова можливість дізнатися більше про навчання, умови вступу та перспективи служби, а також особисто поспілкуватися з тими, хто вже обрав шлях офіцера Повітряних Сил.

У програмі заходу:

Професійно-психологічний відбір – особливості та підготовка;

Що потрібно знати абітурієнту перед вступом;

Медичні вимоги та проходження комісій;

Порядок проходження ЛЛК та ВЛК;

Живе спілкування з курсантами та викладачами;

Відповіді на всі запитання щодо навчання та служби;

Консультації для батьків.

Дізнайтеся про спеціальності, перспективи кар’єрного зростання, умови проживання та навчання, а також про те, як зробити перший крок до офіцерського звання.

Обирай майбутнє разом з ХНУПС – стань частиною команди, що стоїть на захисті повітряного простору України!

