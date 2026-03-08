У Тернопільському обласному художньому музеї відкрито виставку «Не вмирає душа наша, не вмирає воля…», приурочену до 212-ї річниці від дня народження великого українського поета і художника Т.Г.Шевченка.

У експозиції – живописні, скульптурні, графічні та твори декоративно- ужиткового мистецтва тернопільських художників.

Серед них – ліногравюри заслуженого художника України Ярослава Омеляна («Тарас Шевченко», «Т.Шевченко в Кременці»), живописні полотна народного художника України Богдана Ткачика («І на оновленій землі…», «Думи мої, думи мої…»), унікальні краєвиди з місць заслання Т.Шевченка – «Мангишлацький пейзаж», «Форт Шевченко», «Залишки Новопетрівського укріплення Хівінського шляху» Андрія Ткаченка, які він намалював у 1962-63 рр., перебуваючи у Казахстані. Привертає увагу портрет молодого Т.Шевченка пензля Мирона Федчини.

Серед нових надходжень – портрети Т.Шевченка роботи Михайла Дирбавки і Василя Стецька, Шевченкіана київського художника Миколи Сліпченка. Зокрема твори: «Зустріч труни з тілом Т.Шевченка у Києві», «У парку Шевченка в Києві», «Знову у Києві. Шевченко в Лаврі», подаровані нашому музею родиною мистця.

В експозиції також триптих «Причинна» (1998, автолітографія) заслуженого художника України Петра Шпорчука, живописні полотна «Мені тринадцятий минало…» Ганни Ткачик, «За байраком байрак…» та диптих «Катерина» Володимира Окрутного.

Серед естампів – ілюстрації до Кобзаря лауреатів Національної премії України ім. Т.Шевченка: «Утоплена» Василя Лопати, «Наймичка з Марком» Михайла Дерегуса.

Про творчість Т.Шевченка – художника (а це близько 800 портретів, жанрових композиції, пейзажів, малюнків із біблійними, історичними сюжетами) дають уявлення репродукції живописних полотен («Автопортрет», «Катерина», «Циганка-ворожка», «Портрет В. Кочубея», «Портрет А.Закревської» та ін.), також листівки, на яких відтворено офорти із серії «Живописна Україна», рисунки – «Притча про блудного сина», малюнки, які розповідають про життя і побут казахів.

Доповнює виставку література: факсимільне видання «Кобзаря» (1840), «Кобзарі», ілюстровані І.Марчуком й В. Касіяном, три видання книги «Т.Шевченко на Тернопільщині» І. Дуди, Б. Мельничука (1990, 1998, 2007). Про вшанування пам’яті Т.Шевченка на Тернопільщині розповідає ілюстрований альманах «В камені, бронзі, граніті» (2014), який містить світлини з описом монументів, меморіальних таблиць, встановлених у нашому краї.

Ольга ВАВРИК, заступник директора Тернопільський обласний художній музей.