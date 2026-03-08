У Тернополі відкрили простір спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Артан».

Новий центр створили як місце підтримки для ветеранів підрозділу та родин загиблих воїнів, а також як простір для навчання та патріотичного виховання молоді.

«Тернополяни багато знають про мужність спецпідрозділу «Артан». А про ваші спецоперації та бойові місії ми зможемо дізнатися згодом, після завершення війни. Нам відомо не лише про вашу бойову доблесть, а й про справжнє бойове братерство. Такий центр є гарним підтвердженням цього, адже тут ветерани та їхні родини зможуть отримати підтримку. А наші школярі та молодь виховуватимуться у дусі патріотизму», – зазначив міський голова Сергій Надал.

У просторі ветерани та їхні родини можуть отримати необхідну підтримку та поспілкуватися з побратимами. Для відвідувачів також облаштовано інформаційні локації, де можна дізнатися більше про історію створення спецпідрозділу, його бойовий шлях і подвиги бійців. Зокрема, відвідувачі можуть переглянути архівні світлини зі спецоперацій та ознайомитися з тематичними локаціями, присвяченими бойовим напрямкам – острову Зміїний, Куп’янську, Часовому Яру та Запорізькому напрямку.

Також у приміщенні простору облаштували меморіальну кімнату з фотографіями загиблих бійців та інформацією про їхній життєвий і бойовий шлях.

На базі центру проводитимуть курси для молоді та потенційних військовослужбовців з тактичної медицини, вогневої підготовки та FPV-пілотування на симуляторі. Крім того, у просторі працюватиме рекрутер, який супроводжуватиме охочих на всіх етапах вступу до підрозділу.