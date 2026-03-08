15 березня об 11 годині в Тернополі, у залі ФОК ДЮСШ з ігрових видів спорту, що на вулиці Братів Бойчуків, 4а, відбудеться перший Кубок Тернопільської області з футзалу серед учасників бойових дій та ветеранів війни.

Як повідомили організатори, цей захід більше не про спорт, а як один із методів реабілітації та соціальної адаптації наших воїнів та родин Героїв.

На даний час заявку на розіграш Кубка подали 10 команд учасниць:

1) Незламні духом (ГУНП в Тернопільській області);

2) УСБУ УБД:

3) УБД (м. Тернопіль);

4) Бучач УБД;

5) Зборів УБД;

6) Борщів УБД;

7) Чортків УБД:

8) Кременець УБД;

9) Озерна УБД;

10) БПОП «Стрілецький».

Під час турніру планується розіграти декілька лотів, а саме футболки з автографами гравців «Ниви» (Тернопіль), «Оболонь» (Київ), «Епіцентр» (Кам’янець-Подільський), «Чорноморець» ( Одеса), «Зоря» (Луганськ), а виручені кошти передати на потреби 105 Бригади ТрО, зазначили в Асоціації футболу Тернопільщини.

Також під час турніру на 2 поверсі ФОКу планується проведення майстер-класу для діток учасників змагань та діток військових, які загинули, або вважаються зниклими безвісти. Після його акінчення діти зможуть посмакувати солодощі і отримати невеликі подаруночки від партнерів заходу.

Спортивний захід відбудеться за сприяння – Тернопільської міської ради, Центру підтримки ветеранів та родин Героїв, Ветеранської організації «Незламні Духом», ГО «Збірна учасників бойових дій та ветеранів війни Тернопільщини з футболу», а також партнерів – Управління з питань ветеранської політики Тернопільської ОВА, Асоціація футболу Тернопільщини, «Контінентал фармерз груп», футбольного комплекс «TIRAS», Центр Турботи, фермерське господарство «Гадз», швейна фабрика «Dembohouse», компанія «EVA», спортивний клуб ГУНП в Тернопільській області та ГО Тернопільська ОО ФСТ «Динамо».