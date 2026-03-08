Ще одне молоде життя згоріло у полум’ї страшної війни. На щиті повертається до рідного дому Микола Максим із Підгороднянської громади. Миколі було лише 34 роки. Захисник загинув на Дніпропетровщині. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Шановна громадо, із жалем сповіщаємо, що у понеділок, 9 березня, у Драганівку знову прибуде траурний кортеж. Востаннє додому повертається Максим Микола Іванович, 16.12.1991 року народження, який помер 2 березня в населеному пункті Мар’янівка Дніпропетровської області під час виконання військового обов’язку.

Прибуття кортежу в громаду очікується об 11:15. Живий коридор вшанування Героя почнуть формувати з 11:00 від нижньої зупинки в селі Підгороднє. Відтак, через Почапинці – до церкви Св. Онуфрія. Звідти кортеж вирушить на Драганівку.

На в’їзді в село (біля знаку) буде сформовано колону, яка супроводжуватиме Героя додому на вулицю Токову. Дорогою будуть зупинки біля костелу Матері Божої Сніжної та церкви Пресвятої Трійці.

Просимо мешканців громади віддати шану нашому Захиснику.

Щиро співчуваємо рідним і близьким Героя, розділяємо з вами біль непоправної втрати», – написали у Підгороднянській громаді.

Слава Печенюк: «Галю, прийми щирі співчуття. Вічна і світла пам’ять твоєму синові…».