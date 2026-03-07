8 березня в області – малохмарно. Без опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, вдень 8-13 градусів тепла.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі буде триматися ясна погода. Без опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0-2 градуси морозу, вдень 8-10 градусів тепла.