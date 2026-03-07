Сумну звістку з фронту отримала ще одна родина. Внаслідок удару ворожого FPV-дрону на Дніпропетровщині загинув Богдан Поляний, житель міста Підгайці. Захисник не дожив до 49-річчя лише кілька днів… Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Підгаєцька громада знову схиляє голови у глибокій скорботі.

Страшна війна забрала життя нашого земляка, відданого захисника України – Богдана Поляного (13 березня 1977 р. н). Він присвятив себе захисту Батьківщини, служачи водієм-електриком у відділенні ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини А4773.

Богдан загинув 3 березня 2026 року поблизу населеного пункту Велика Михайлівка на Дніпропетровщині. Його життя обірвалося під час виконання бойового завдання внаслідок удару ворожого FPV-дрона. До останнього подиху він залишався вірним військовій присязі, виявляючи мужність та стійкість у боротьбі за нашу свободу.

Завтра, 8 березня, о 13:00 годині зустрічатимемо нашого Героя у селі Вага. Звідти траурний кортеж прямуватиме до рідного дому Захисника у Підгайцях. О 19:00 годині відбудеться панахида. Чин похорону призначено на понеділок, 9 березня, о 13:00 годині.

Просимо мешканців громади вийти та гідно зустріти воїна, віддавши останню шану тому, хто віддав за нас найцінніше – своє життя.

Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам Богдана. Розділяємо ваш біль та молимося за упокій душі світлого воїна.

Вічна пам’ять!» – написали у Підгаєцькій міській раді.

На території Підгаєцької громади 8 та 9 березня оголошено днями жалоби у зв’язку із загибеллю військовослужбовця Богдана Поляного.