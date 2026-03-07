Небесне воїнство поповнив ще один молодий захисник. Богдан Суховій із села Мечищів загинув на Харківщині. Йому завжди буде лише 28 років. Легких небесних хмарин тобі, Богдане! Вічна пам’ять Герою!

«Під час виконання бойового завдання, захищаючи незалежність та територіальну цілісність нашої держави, 6 березня 2026 року поблизу н.п. Глибоке Харківської області загинув наш земляк – Суховій Богдан Романович.



Богдан Суховій 14.10.1997 року народження, мешканець села Мечищів.

Він віддав найдорожче – своє життя за Україну, за мирне небо, за майбутнє рідної землі. Йому назавжди 28…



Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам і всім, хто знав Богдана. Нехай Господь дасть сили пережити цю непоправну втрату. Світла пам’ять про Героя назавжди житиме у наших серцях. Вічна слава і шана Захиснику України», – повідомили у Саранчуківській громаді.