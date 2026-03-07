Спортсмен з Тернопільщини завоював для України перше золото Паралімпіади-2026
Парабіатлоніст з Тернопільщини Тарас Радь здобув для України першу золоту медаль на Зимових Паралімпійських іграх 2026.
Про це повідомили у Тернопільській ОВА.
Спортсмен став чемпіоном у спринті серед спортсменів у класі сидячи, випередивши двох представників Китаю. Для нього це вже друге паралімпійське «золото».
Тарас Радь – заслужений майстер спорту України, представник національної паралімпійської збірної та Тернопільського регіонального центру «Інваспорт».
Навчався на факультеті фізичного виховання Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.