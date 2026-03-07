Працівники Тернопільського центру служби крові провели виїзний День донора у Тернопільському обласному онкологічному диспансері.

До донації долучилися 77 людей, що стало рекордною кількістю учасників під час таких виїзних донацій. Своєю кров’ю поділилися як працівники закладу, так і небайдужі люди.

У Тернопільському центрі служби крові наголошують, що такі виїзні донорські дні є дуже важливими для стабільного забезпечення лікарень компонентами крові.

– Пацієнти з онкологією є одними з тих, хто найбільше потребує донорської крові. Ми щиро вдячні колективу онкодиспансеру та всім донорам, які сьогодні знайшли час і долучилися до цієї важливої справи, – зазначили у центрі служби крові.

І нагадують: потреба у донорській крові залишається постійною. Вона необхідна пацієнтам під час операцій, лікування важких хвороб, у критичних ситуаціях, а також для поранених військових.

До слова, у березні Тернопільський центр служби крові працюватиме і по суботах, щоб більше охочих могли долучитися до донорства та допомогти врятувати життя.