До 60-річчя Західноукраїнського національного університету кафедра аудиту факультету фінансів та обліку презентувала інтерактивний цифровий підручник «Цифрові технології в аудиті» за загальною редакцією професора Валентини Панасюк.

Це ґрунтовне навчальне видання розкриває теоретичні та прикладні засади цифровізації обліку й аудиту та демонструє, як інноваційні технології змінюють цілі, методи й інструменти аудиторської діяльності. У центрі уваги – трансформація бізнес-процесів, інтеграція інформаційних систем, управління ІТ-ризиками та забезпечення фінансової безпеки підприємств.

Підручник системно висвітлює нормативно-правове регулювання цифрового аудиту, організацію аудиторського процесу з урахуванням електронного документообігу, хмарних сервісів і онлайн-платформ. А також відображає спільну роботу науковців університету, стейкхолдерів кафедри аудиту та практикуючих аудиторів, завдяки чому теоретичні положення підкріплено прикладами з реальної професійної діяльності.

Значну увагу приділено інформаційним системам підприємства як об’єкту аудиту, внутрішньому контролю в ІТ-середовищі, застосуванню комп’ютеризованих засобів аудиту, аналітичних інструментів та спеціалізованого програмного забезпечення. Окремі розділи присвячені технологіям виявлення фінансового шахрайства, аналізу підозрілих операцій, інформаційній та кібербезпеці фінансових даних. Видання також розглядає роль аудитора в інвестиційному консалтингу, особливості інклюзивного аудиту та інтеграцію штучного інтелекту в аудиторські процедури з урахуванням ризиків і етичних аспектів.

Практичну цінність підручника посилюють кейси з використання цифрових даних та відкритих реєстрів, завдання для самоконтролю, тестові матеріали та глосарій ключових термінів. Такий підхід сприяє формуванню професійних компетентностей і дозволяє поєднати академічну підготовку з реальними викликами цифрового середовища.

Інтерактивність підручника реалізовано через зручний зміст і навігацію, систему гіперпосилань на актуальні джерела та нормативно-правові акти, а також відеоматеріали з поясненням ключових тем. Окремою перевагою є можливість оперативного оновлення нормативної бази, що підтримує актуальність матеріалу та відповідність сучасним вимогам регуляторного середовища і міжнародної практики аудиту.

Структура підручника побудована за принципом step by step, що забезпечує послідовне засвоєння тем від базових понять до застосування цифрових інструментів у професійних процедурах. Такий підхід спрямований на розвиток професійного судження, аналітичного мислення та цифрових компетентностей здобувачів освіти.

Цифрова книга містить практичні кейси з досвіду компаній, тестові завдання для самоконтролю та словник сучасної професійної термінології. Передбачено інклюзивний підхід, що розширює доступність матеріалів для різних груп користувачів. Станом на сьогодні це єдиний в Україні інтерактивний підручник з аудиту, який системно інтегрує цифрові технології у зміст і форму навчання.

Створення підручника «Цифрові технології в аудиті» є вагомим внеском кафедри аудиту у розвиток економічної освіти та модернізацію професійної підготовки. Видання, приурочене до ювілею університету, демонструє орієнтацію на інноваційність, відкритість і високі стандарти якості освіти та може бути корисним здобувачам освіти економічних спеціальностей, викладачам, практикам аудиту, бухгалтерам, фахівцям із внутрішнього контролю та фінансової безпеки, а також для всіх, хто прагне працювати ефективно й упевнено в умовах цифрової трансформації бізнесу.