У Тернополі жінка стала жертвою шахраїв, купуючи паливні талони через месенджер
У зв’язку з підвищенням цін на пальне активізувалися шахраї, які пропонують громадянам придбати паливні талони чи картки за нібито «старими цінами».
Зловмисники використовують вигідні пропозиції як приманку, аби виманити гроші у довірливих покупців, повідомили у поліції Тернопільщини.
До працівників поліції надійшло повідомлення від 26-річної жительки Тернополя про те, що вона стала жертвою шахрайства під час спроби придбати паливні талони через месенджер.
Зі слів потерпілої, оголошення про продаж талонів мережі АЗС вона знайшла в одному з каналів відомого месенджера.
Зв’язавшись із продавцем та домовившись про покупку, жінка перерахувала 5 940 гривень через мобільний додаток он-лайн банкінгу на шахрайський рахунок.
Після отримання коштів псевдопродавець перестав виходити на зв’язок, а талонів заявниця так і не отримала.
За даним фактом поліцейські проводять перевірку та встановлюють особу, причетну до шахрайства.
Працівники поліції радять громадянам не перераховувати кошти наперед незнайомим особам, не довіряти сумнівно вигідним пропозиціям у месенджерах та соцмережах, а покупки здійснювати лише через перевірені сервіси або офіційних продавців.
Якщо ви стали жертвою шахрайства або маєте інформацію про подібні випадки, телефонуйте на спецлінію 102.