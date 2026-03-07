Три роки тому у Юрія Швеця народилась донечка. В лютому зміг приїхати до малечі на день народження. А в березні на Куп’янському напрямку, внаслідок влучання ворожого FPV-дрону в автомобіль, Юрій отримав важке поранення. Врятувати не вдалося – серце воїна зупинилося… На захист України Юрій став у 2014 році. Коли почалася велика війна, знову пішов захищати рідну землю… Щирі співчуття матері, донечці, сестрі, друзям… Вічна пам’ять та шана Герою!

«Вишнівеччина у скорботі. 9-10 березня у Вишнівецькій громаді оголошено Днями жалобі.

Численна родина села Залісці та уся громада зустрічатиме Юрія Швеця, Героя, що повертається додому на щиті.

Швець Юрій Васильович народився 30 травня 1993 року на Волині. Згодом разом із родиною переїхав до Запорізької області, у село Любимівка. Саме там він пішов до першого класу та здобув середню освіту.

З великою радістю Юрій навідувався у село Залісці, звідки родом його батьки, спочатку до бабусі, потім – до рідної тітки. Тут безтурботно проводив канікули та юнацькі вечори з друзями.

Після закінчення школи, у 2010 році, вступив до Запорізького професійного ліцею транспорту, де здобув професію слюсаря з ремонту автомобілів та водія транспортних засобів.

У 2012 році був призваний на строкову військову службу до лав Збройних Сил України. За час служби в автомобільному взводі на посаді водія, Юрій проявив себе як дисциплінований, відповідальний та надійний військовослужбовець.

У 2014 році, коли Україна зіткнулася з російською агресією на сході, Юрій добровільно став на захист Батьківщини та брав участь у бойових діях на Донбасі.

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Юрій знову без вагань пішов захищати рідну землю, керуючись словами: «Хто, як не я?».

Старший солдат Юрій Швець був водієм-електриком взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів.

Навіть у найскладніших ситуаціях воїн залишався сильним духом та зберігав почуття гумору, був сміливим, товариським, добрим та чуйним.

Три роки тому у Юрія народилася донечка, яку він обожнював, у лютому ще зміг приїхати до неї на день народження.

3 березня 2026 року, під час виконання бойового завдання на Куп’янському напрямку, внаслідок влучання ворожого FPV-дрону в автомобіль, у якому перебували військові, Юрій отримав важке поранення. Його було евакуйовано до стабілізаційного пункту, де медики надали першу допомогу, після чого доправили до військового шпиталю у місті Харків. Попри всі зусилля лікарів врятувати життя не вдалося – серце мужнього воїна зупинилося 3 березня.

Закликаємо усіх мешканців громади гідно зустріти Героя Юрія Швеця:

14:00 – зустріч на трасі М-19, біля с.Раковець;

14:20 – прощання на майдані Шевченка у Вишнівці.

Далі траурний кортеж з тілом полеглого Захисника вирушить до рідної домівки матері, де відразу відслужиться панахида.

10 березня, о 12 годині, супроводжуємо нашого Героя з дому до місцевої церкви, де відбудеться чин похорону.

Розділяємо біль втрати з родиною, висловлюємо щирі співчуття матері, донечці, сестрі, друзям дитинства та юності, усім, хто знав Юрія Швеця.

Вічна слава та світла пам’ять Герою!» – написали у Вишнівецькій громаді.