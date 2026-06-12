Якщо ви шукаєте новобудови Львова, де поєднуються архітектурна концепція, якість будівництва та прозорість угоди, — варто детально ознайомитись із портфелем Kredo Development. Компанія, заснована у 2020 році, сьогодні реалізує сім об’єктів різних класів і статусів: від вже зданих комплексів до проектів на стадії проектування.

Починати огляд варто зі зданих об’єктів — адже саме вони найкраще характеризують якість забудовника. Kredo Development вже здав два житлових комплекси: ЖК Symbol на вул. Кирила Трильовського, 4а/4б (Сихівський район) та ЖК Park Residence на вул. Стрийській, 144-А (Франківський район). Обидва проекти — класу «Комфорт+» та «Бізнес» відповідно, і обидва стали своєрідними візитками компанії, яка із першого об’єкту заявила про серйозні наміри на ринку.

Зараз в активній стадії будівництва знаходяться три об’єкти. ЖК Felicity на вул. Карла Міклоша, 33 (Сихівський район) — комплекс класу «Комфорт+» із запланованою здачею у IV кварталі 2026 року. Поруч, на вул. Карла Міклоша, 35, зводиться бізнес-центр Connect by Felicity — комерційний партнер житлового кварталу. Ще один об’єкт у стадії будівництва — клубний будинок Simore на вул. Любомира Романківа, 13 (Франківський район), проект преміум-класу із малою кількістю квартир на поверсі.

Нарешті, два проекти наразі перебувають на стадії проектування. KREDO Unit розміщуватиметься на вул. Щепової, 17-А (Шевченківський район), а KREDO Line — на Тракті Глинянському, 161 (Личаківський район). Обидва позиціонуються як об’єкти бізнес-класу.

Таким чином, елітні новобудови Львова від Kredo охоплюють різні райони міста — Сихів, Франківський, Шевченківський та Личаківський — та різні формати: від компактного клубного будинку до великого багатосекційного комплексу із власним бізнес-центром.

Для потенційного покупця це означає широкий вибір: можна зайти в готовий об’єкт і отримати ключі за лічені тижні, обрати квартиру у будинку, що будується — з вигіднішою ціною та правом вибору поверху, — або ж долучитися до передпродажу на стадії проектування і зафіксувати найнижчу ціну в проекті.

Де б ви не перебували на цьому шляху — у пошуку першої квартири, інвестиційного активу чи офісного простору для бізнесу — в портфелі Kredo Development (https://kredo-development.com.ua/) знайдеться відповідний варіант. Новобудови Львова купити від перевіреного забудовника — це саме та можливість, яку компанія пропонує своїм клієнтам щодня.