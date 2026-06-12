Обидва міста мають дивовижно багату історію, переплетену з епохою Габсбургів, готичною архітектурою та культурою старої Європи. Дедалі більше мандрівників обирають рейсові автобуси Прага Тернопіль, щоб охопити їх обох за одну подорож і простежити цей зв’язок особисто. Чеська столиця – це готичні шпилі, бруківка Карлового мосту та аромат хмелю старих пивниць, а Тернопіль відкривається спокійним і розміреним галицьким ритмом життя.

Прага, що дихає століттями

Старе Місто Праги нагадує музей під відкритим небом. Карлів міст із кам’яними святими, Орлой на Староміській площі, готичні шпилі Тинського храму – усе це формує образ міста, яке пам’ятає коронації, повстання й алхіміків часів Рудольфа II. Окрема історія – Празький Град, найбільший за площею замковий комплекс у світі, де століттями жили чеські королі.

Прагу майже не зачіпали бомбардування Другої світової війни, тому історичний центр має автентичний вигляд. Туристи ходять тими самими бруківками, якими крокували мешканці XV століття. Окремий ритуал – заходити до місцевих пивниць, де подають справжнє чеське пиво з невеликих броварень. Не дивно, що ЮНЕСКО включило історичне ядро міста до Світової спадщини.

Тернопіль, що зберігає галицький характер

Тернопіль, заснований 1540 року магнатом Яном Тарновським, виріс довкола замку та озера. Цей став донині править за справжнє серце міста. Замковий комплекс пережив численні облоги татар і козацькі війни, а зараз слугує культурною локацією. Вузькі вулички старого центру з костелами, синагогою й колишніми кам’яницями нагадують про мультикультурне минуле, коли тут мешкали українці, поляки, євреї та вірмени.

Місто часто називають “галицькою перлиною” за поєднання архітектурної спадщини й сучасного ритму. Прогулянка набережною Тернопільського ставу відкриває вид на історичну забудову, а вечірнє підсвічування замку додає окремої магії. Окрім центру, варто завітати до парку “Топільче” – улюбленого місця містян для неспішних прогулянок.

Спільні нитки історії

У певний період Тернопіль і Прага належали до однієї держави – Австро-Угорської імперії. Це залишило слід в архітектурі обох міст – схожі фасади з еркерами, аптеки з різьбленими вивісками, кав’ярні з віденськими традиціями. Подорож із одного міста в інше – фактично прогулянка вздовж колишніх імперських кордонів, де відчувається спільна спадщина.

Що варто врахувати тим, хто планує таку мандрівку:

Сезон. Найкомфортніший час для поїздки – травень-вересень, коли в обох містах активне культурне життя.

Документи. Для в’їзду до Чехії українцям потрібен біометричний паспорт.

Валюта. У Чехії – крона, у Тернополі – гривня, тож обмін краще робити заздалегідь.

Час у дорозі. Поїздка автобусом займає близько доби з урахуванням зупинок.

Маршрут. Автобус проходить через Польщу, тож транзитна віза не потрібна.

Знання цих нюансів допомагає спланувати маршрут без зайвих сюрпризів. На думку більшості мандрівників, автобус – оптимальний баланс між ціною й комфортом для такої відстані.

Дорогу між Прагою й Тернополем багато хто згадує як насичений відрізок мандрівки, де яскраві враження приходять не лише в містах, а й поміж ними. Архітектурні шари кількох епох, спільне імперське минуле, гастрономічні традиції – усе це робить дорогу самостійним сюжетом. А зручне сполучення KLR Bus через сайт klr.com.ua знімає головний бар’єр далеких подорожей – складність логістики.