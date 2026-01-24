У Тернополі поліцейські викрили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. Правоохоронці встановили, що до організації “каналу” причетні двоє жителів Хмельницької області, які за грошову винагороду обіцяли допомогти з нелегальним виїздом за межі країни.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Слідчі Тернопільського районного управління поліції спільно зі співробітниками УСР під оперативним супроводом військової контррозвідки СБУ встановили, що за свої послуги фігуранти просили понад 14 тисяч доларів. За ці кошти організатори мали переправити військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон поза межами офіційних пунктів пропуску. Скористатися пропозицією хмельничан погодився житель Тернополя.



18 січня один із фігурантів зателефонував йому та повідомив деталі незаконного виїзду і пояснив, що до кордону тернополянин виїжджатиме з території Хмельницької області. Після короткого інструктажу “помічник” отримав від військовозобов’язаного 14 600 доларів США.



Того ж дня одного із фігурантів затримали співробітники поліції відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили підозру за частиною 3 статті 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України. Питання щодо іншого спільника вирішується.



Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська окружна прокуратура.