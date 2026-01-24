Купив чоловік собі новий дім – великий, затишний, гарний – і сад з фруктовими деревами біля будинку. А поруч, у занедбаній хаті, жив заздрісний та скандальний сусід.

Одного разу прокинувся чоловік у гарному настрої, вийшов на ганок, а там – купа сміття.

– Що робити? – мовив сам до себе. – Свій ганок прибирати потрібно. А ще – дізнатися, хто це зробив.

І дізнався: заздрісний сусід накапостив.

Хотів, було, піти, посваритися. Але, вирішив зробити по-іншому.

Назбирав у своєму саду найкращих стиглих яблук і пішов до сусіда.

Сусід, почувши стукіт у двері, злорадно подумав: «Нарешті я дістав його!» Відкриває двері в надії на скандал. Та, на його подив, нікого не було, лише кошик із яблуками. А на яблуках записка: «Хто чим багатий, той тим і ділиться».

Притча з Мережі інтернет.



