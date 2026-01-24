Сьогодні вранці, 24 січня, поблизу села Озеряни Бучацької територіальної громади сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля та мікроавтобуса.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Тернопільській області.

За допомогою спеціального інструменту рятувальники деблокували водія мікроавтобуса, надали йому домедичну допомогу та передали медикам.

Також надзвичайники здійснили заходи з недопущення виникнення пожежі на місці аварії.

У салоні транспортного засобу перебувала дитина, яка фізично не постраждала. Рятувальники заспокоїли малолітнього пасажира та перебували поруч до прибуття відповідних служб.

ДСНС закликає: дотримуйтеся правил дорожнього руху та будьте уважними за кермом.