За минулу добу та ніч на 24 січня рятувальники Тернопільщини ліквідували три пожежі. На жаль, не обійшлося без жертв, повідомили в обласній ДСНС.

У селі Сокільники (Золотниківська ТГ) горів житловий будинок. Вогнеборці врятували будівлю, але на місці виявлено двоє загиблих.

У Милівцях (Нагірянська ТГ) виникла масштабна пожежа господарської будівлі (100 м кв.). Врятовано дві сусідні споруди. На згарищі виявлено тіло жінки.

У селі Нападівка (Кременеччина) ліквідовано пожежу в будинку на площі 60 м кв. Врятовано дві будівлі.