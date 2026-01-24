У Тернопільському обласному художньому музеї вручили Всеукраїнську літературно-мистецьку премію імені Братів Богдана та Левка Лепких за 2025 рік. Це – престижна відзнака, що вшановує вагомий внесок у розвиток української культури, літератури та мистецтва.

Подія об’єднала митців, науковців, культурних діячів і поціновувачів творчої спадщини братів Лепких.

Лауреатами премії стали:

Олег Кіналь – художник, дизайнер, графік, член НСКУ – за багаторічну популяризацію творчості Богдана Лепкого;

Микола Шот – заслужений журналіст України, член НСЖУ – за активну публіцистичну діяльність останніх років та книгу «Вогнечас»;

Володимир Окрутний – дизайнер, графік, педагог (викладач Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука) – за багаторічну творчу діяльність з оформлення книг та книгу «Постаті в екслібрисах»;

Микола Дмітрух – викладач Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука, заслужений художник України, прозаїк, фольклорист – за книги «Народні приповідки, примовки, поговірки Холмщини» та друге видання «Обша і обшани»;

Андрій Карпенко (Дніпро) – учасник АТО, ООС, літератор, підполковник капеланської служби ГУ Національної гвардії України, член НСПУ та НСЖУ – за збірки поезій «Я живу в раю…», «Кохання, загартоване війною», «Воюю, вірую, люблю…».

Всеукраїнська літературно-мистецька премія імені братів Богдана та Левка Лепких заснована у 1991 році редакцією журналу «Тернопіль». Вона є громадсько-політичною та культурною відзнакою, якою нагороджують діячів, що зробили вагомий внесок у розвиток української культури.