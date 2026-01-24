25 січня в області – хмарно. Вночі невеликий сніг. Вдень без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7 градусів морозу, вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно. Сніг. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6 градусів морозу, вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.