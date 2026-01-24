Слідчі поліції повідомили про підозру заступнику селищного голови однієї з громад Тернопільщини за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.



У межах досудового розслідування правоохоронці встановили, що у лісопосадці між двома селами було проведено незаконну порубку дерев і чагарників. Вирубка відбулася не лише в межах визначеної законодавством 10-метрової охоронної зони лінії електропередач, а й за її межами – на земельній ділянці у смузі відведення автомобільної дороги Р-87 Галич-Підгайці-Сатанів, яка належить Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області.



За попередніми підрахунками, внаслідок цих дій державним інтересам завдано шкоди на суму 1 мільйон 211 тисяч гривень, повідомили в обласній поліції.



Про ймовірний злочин на лінію «102» повідомили очевидці. Люди звернули увагу на те, що вздовж смуги відводу поблизу лінії електропередач масово зрізають дерева. На місці події працювала слідчо-оперативна група.



Під час перевірки поліцейські з’ясували, що раніше до селищної ради зверталися працівники РЕМ. Вони повідомляли про небезпеку аварійного знеструмлення населеного пункту через гілки дерев, які нависали над лінією електропередач.



У відповідь представники селищної ради надали дозвіл на розчищення лісопосадки. Втім, у документі не було чітко визначено межі проведення робіт. Слідство вважає, що саме службова недбалість посадової особи призвела до того, що підрядники вирубали значно більше дерев, ніж це було необхідно для забезпечення безпеки.



Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та перевіряють дії причетних осіб.





