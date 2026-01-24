Учениця Тернопільської музичної школи №1 імені Василя Барвінського Мар’яна Пендрак здобула п’ять перших премій на міжнародних мистецьких конкурсах у Києві та Чехії.

Під керівництвом викладачки Наталії Бойко та концертмейстерки Діани Шеремети вона перемогла у фестивалях «New Year of talents», «Різдвяна зірка України», «Новорічно-кришталеві таланти», а також на IV Міжнародному благодійному конкурсі «Zimni Pogadka» (Пага, Чехія) та V міжнародному фестивалі «Новорічні дива».

Успіхи Мар’яни стали результатом регулярних занять, підтримки педагогів та родини. Її виступи оцінювали професійні журі, які відзначили високий рівень підготовки та артистичність учениці, зазначили у ТМР.

Вітаємо Мар’яну із численними нагородами та бажаємо подальших творчих досягнень.