Із нагоди 60-річчя Західноукраїнського університету професійною спілкою працівників ЗУНУ, кафедрою фізичної реабілітації і спорту та центром студентського спорту було організовано та проведено першість ЗУНУ з шахів серед професорсько-викладацького колективу та адміністративно-допоміжного персоналу в залік зимової спартакіади.

Переможці визначалися у командному та особистому заліку. У змаганнях прийняло участь 8 учасників та було сформовано 4 команди.

У командному заліку 1-е місце виборола команда факультету комп’ютерних та інформаційних технологій (Орест Кочан та Андрій Мельник); 2-е місце поділили дві команди: команда факультету економіки та управління (Ярослав Карпик та Руслан Августин) та команда соціально-гуманітарного факультету (Володимир Чайка та Володимир Левчук); 3-є місце виборола команда факультету фінансів та обліку (Ярослав Чайковський та Едуард Маляр).

В особистій першості 1-е місце виборов Орест Кочан (ФКІТ); 2-е місце – Андрій Мельник (ФКІТ); 3-є місце – Володимир Чайка (СГФ); 4-е місце – Ярослав Карпик (ФЕУ).

У номінації «За волю до перемоги» переміг Ярослав Чайковський (ФФО).

Номінацію «За командний дух» отримав Володимир Левчук (СГФ).

Номінацію «Сила у досвіді» здобув Ярослав Карпик (ФЕУ).

У номінації «Відкриття турніру» переміг Руслан Августин (ФЕУ).

Головний суддя змагань – Андрій Мельник.