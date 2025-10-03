“ПриватБанк” попередив про технічні роботи в ніч на 4 жовтня.

Тимчасово не будуть доступні карткові операції, також призупинять роботу банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів. Про це повідомляє пресслужба банку.

У банку повідомили, що в ніч на 4 жовтня проводиться нічне технічне обслуговування. Тому більшість сервісів, банкомати та термінали не будуть доступні.

“У ніч на 4 жовтня ПриватБанк проведе регламентні роботи процесингу. З 00:05 до 6:30 ранку карткові операції, а також робота банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів будуть на паузі”, – сказано у повідомленні.

В банку радять встигнути розрахуватися з покупками до опівночі, або відкласти нічні шопінги та доставку на кілька годин до ранку, коли сервіси знову запрацюють.