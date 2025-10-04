Ні квитків, ні грошей. Поліцейські встановлюють обставини шахрайства від якого потерпіла жителька Збаразької громади.

Жінка розмістила в одній із соціальних мереж оголошення про те, що шукає квитки на автобус з України в Італію. Перевізник знайшовся, проте фейковий. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

“До поліції міста Збаража звернулася жителька місцевої громади. Невідома особа заволоділа її коштами, а послуг з перевезення не надала. Жінка збиралася в Італію і вирішила придбати квитки не в офіційних перевізників, а через пропозиції у соціальній мережі, тож оприлюднила оголошення. З її слів, був дзвінок від невідомого чоловіка із запевненням, що без проблем довезе до потрібної локації, тільки передумовою було внесення коштів наперед”, — розповіли у поліції.

Жінка заплатила понад 15 000 гривень, але в Італії побувати не змогла. Перевізник на зв’язок не вийшов.

Поліцейські за даним фактом розпочали перевірку і встановлюють обставини злочину. А жителів області закликають планувати свої поїздки не через оголошення в соціальних мережах, а з пошуку реальних перевізників, які не беруть повну передоплату за послуги.