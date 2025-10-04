Поліцейські застерігають — не переходьте в інтернеті за посиланнями від незнайомців. Понад 32 тисячі гривень втратив житель Підгаєцької громади, перейшовши за таким посиланням і ввівши там реквізити своєї банківської картки. Поліцейські розшукують шахрая.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області

До правоохоронців звернувся житель Підгаєцької громади. Чоловік розповів, що з його рахунку вкрали кошти.

Зі слів потерпілого, він розмістив в інтернеті оголошення про продаж мобільного телефону. Через деякий час з ним зв’язався начебто зацікавлений покупець. Під приводом оплати товару «покупець» надіслав посилання, за яким потерпілий перейшов і ввів реквізити своєї банківської картки. Незабаром з його рахунку було знято понад 32 тисячі гривень.

За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення особи зловмисника.

Працівники поліції застерігають: не здійснюйте передоплату за товари чи послуги незнайомим особам, не переходьте за підозрілими посиланнями, нікому не повідомляйте свої конфіденційні дані, зокрема: CVV-код, термін дії картки, PIN-код чи одноразові коди з SMS.

Якщо ви стали жертвою шахраїв — телефонуйте на спецлінію 102, або до працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України за номером: 0 (800) 50-51-70 (дзвінки безкоштовні).