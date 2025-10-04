У Тернополі триває поетапне підключення об’єктів соціальної сфери до системи централізованого опалення.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської міської ради.

Станом на 16:00 3 жовтня теплопостачання увімкнули низці закладів.

Зокрема, медичні заклади:

КНП«Тернопільський обласний центр реабілітації та розвитку дитини» ТОР, вул. АндріяСахарова, 2.

Тернопільська спеціальна загальноосвітня школа ТМР ТО вул. Андрія Сахарова, 4.

КНП«Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина» ТОР, вул. Замкова, 10.

КНП«Тернопільська комунальна міська лікарня №2»: вул. Романа Купчинського, 14 (пологовий будинок), вул. Романа Купчинського, 16 вул. Клінічна, 1А вул. Юрія Федьковича, 16.

КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»: вул.Шпитальна, 2 (з інфекційним корпусом) вул.Шпитальна, 4.

Освітні заклади:

Заклади дошкільної освіти (ясла-садки) – 29 об’єктів.

Тернопільські початкові школи – 5 об’єктів.