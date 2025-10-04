На стаціонарному посту протягом тижня тернопільські правоохоронці зупинили двох водіїв, які пред’явили посвідчення з ознаками підробки.

Обидва чоловіки – жителі Тернопільщини. Один із них узагалі не мав права сідати за кермо: суд позбавив його водійського посвідчення за вчинене ДТП. Попри це, він придбав фальшивий документ в інтернеті та продовжив керувати автомобілем. Інший водій теж зізнався: «права» йому дісталися завдяки онлайн-«послузі». Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Експертиза підтвердила, що обидва документи є підробленими. Слідчі поліції завершили досудове розслідування у кримінальних провадженнях, відкритих за ч.3 та ч.4 ст.358 Кримінального кодексу України – за фактом підроблення та використання завідомо підроблених документів, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Обвинувальні акти скеровано до суду.

У поліції нагадали, що за використання підроблених документів передбачена кримінальна відповідальність. Згідно із законодавством, подібні дії караються штрафом, арештом, обмеженням чи позбавленням волі.