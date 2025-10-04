До Тернополя знову надійшла сумна звістка. На Дніпропетровщині під час виконання бойового завдання загинув захисник Микола Орловський. Вічна памʼять і слава українському Воїну!

«Пішов у безсмертя, героїчно завершив свій шлях на землі наш мужній воїн Орловський Микола Васильович.

Воїн загинув 2 жовтня на Дніпропетровщині під час виконання бойового завдання. Він до останнього був вірний військовій присязі на вірність Українсьому народу.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам Героя.

Вічна памʼять і слава захиснику України!» – написав міський голова Сергій Надал.

«Війна. Холод… Сьогодні сповістили про те, що наш сусід із Гузара, 13 (Чалдаєва) Орловський Микола буде захищати нас уже з небес», – написав голова правління у ОСББ Сергій Лупак.