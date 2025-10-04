Чортківський районний суд задоволив позов Чортківської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Гусятинської селищної ради про передачу у власність громади майна вартістю понад 4,3 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурори з’ясували, що у селі Кривеньке Чортківського району знаходиться безхазяйне нерухоме майно – будівлі та споруди току, розташованіна вулиці Центральна, площею 2 586,8 кв м., вартістю 4 млн 393 тис. грн. Воно було взяте на облік сільською радою, проте дотепер не передане у власність громади.

Відсутність власника могла призвести до руйнації будівель. А після набуття у комунальну власність громада матиме можливість здійснювати належне управління цим майном.