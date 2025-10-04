Муніципальний Галицький камерний оркестр запрошує на благодійну програму «Присвята справжнім» з нагоди відкриття нового концертного сезону.

Для кожного мистецького колективу відкриття нового концертного сезону – це наче Новий рік і День народження під однією обкладинкою, адже розпочинається новий рік життя.

Цьогоріч Муніципальний Галицький камерний оркестр відкриватиме свій 34-ий концертний сезон. Четвертий у війні і вже четвертий, на превеликий жаль, без маестро Василя Феленчака.

Захід відбудеться у неділю, 5 жовтня, – у фоє Українського дому.

Початок о 17 годині.

«Називатиметься програма «Присвята справжнім», тому вона буде присвячена усім вам і звучатиме для всіх – і тих, хто з нами, і тих, хто далеко, і тих, хто нас захищає, і тих, хто «за нас» – морально і душевно, справжнім друзям і справжнім людям, справжнім професіоналам і справжнім особистостям», – розповіла ведуча концерту Олена Лайко.

У програмі звучатиме сучасна українська і зарубіжна музика. Ми взяли на себе сміливість поєднати Ганну Гаврилець і стильного італійця Людовіко Ейнауді, Олександра Гоноболіна і романтичного француза Франсіса Пуленка, Володимира Пасічника і новаторського француза Еріка Саті, а «закріпили», так би мовити, ефект американськими композиторами: «Венецією» Пітера Мартіна та «Палладіо» Карла Дженкінса. Таким чином, у слухачів буде можливість розмірковувати, філософствувати, відчувати ностальгію і водночас ніжність та щем.

Особливий акцент програми, який у наш воєнний час набув особливого і дуже важливого значення, – захід благодійний на підтримку Збройних Сил України. І кошти ми, як і всі інші підрозділи Управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради, під чиєю егідою відбуваються наші концерти, передамо у підрозділи, де служать тернополяни.

Отож, запрошуємо розділити з нами хорошу подію – відкриття сезону, хорошу музику – сучасну і стильну, і хорошу благодійну справу – підтримку Збройних Сил України».

Вхід вільний.

Живий звук.