До співробітників поліції звернулася жителька одного з міст Чортківського району1974 року народження із заявою про шахрайство. Жінка повідомила, що невідомі особи, представившись працівниками банку, заволоділи коштами з її рахунків.



За словами потерпілої, їй зателефонували через месенджер Telegram. Співрозмовник запевнив, що телефонує від імені банківської установи та повідомив про необхідність проведення нібито банківських операцій.



Як повідомили в обласній поліції, під час розмови шахрай увійшов у довіру до жінки та дізнався реквізити її банківських карток.



Невдовзі з карткових рахунків потерпілої, відкритих в одному з банків, було списано 130 000 гривень. Лише згодом жінка зрозуміла, що стала жертвою аферистів, та звернулася до поліції.



За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину.

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