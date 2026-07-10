Вісімнадцять – це вік мрій, планів, першої справжньої роботи, дорослих рішень і життя, яке лише починається. Він навчався, любив автомобілі, допомагав батькам, працював, будував своє майбутнє. Але ворог забрав у нього право на це майбутнє.

19 листопада 2025 року під час ракетної атаки на Тернопіль ворожа ракета забрала життя Артема. Йому назавжди залишилося сімнадцять.

«Наші діти повинні навчатися, закохуватися, працювати, створювати сім’ї, здійснювати свої мрії. Вони повинні жити у вільній і незалежній Україні, а не ставати жертвами війни.

Сьогодні ми згадуємо Артема. І разом із ним – кожного тернополянина, чиє життя забрала ця страшна трагедія. Ми пам’ятаємо кожне ім’я, кожну долю, кожну родину, яка втратила найдорожчих. Щиро обіймаємо рідних Артема і всіх сімей, які пережили непоправну втрату. Ваш біль – це біль усього Тернополя.

Вічна і світла пам’ять Артемові Малюті та всім невинно вбитим російською агресією», – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.